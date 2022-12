L’Algérie ambitionne de capitaliser sur le tourisme notamment saharien qui permet de drainer des investissements nationaux et étrangers, au regard de ses énormes potentialités touristiques, a affirmé vendredi dans la soirée à Ghardaïa, le ministre du tourisme et de l’Artisanat Yacine Hamadi.

S’exprimant à l’occasion du coup d’envoi de la 5ème édition du festival international du tourisme saharien en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, du wali de Ghardaia Abdellah Abinouar, des représentants du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), de diplomates étrangers accrédités à Alger ainsi que des députés et élus locaux, M. Hamadi , a indiqué que "le secteur du tourisme est voué à un avenir prometteur compte tenu des atouts naturels, culturels uniques, ainsi que des sites classés mondialement dont regorge le Sahara Algérien".

"Le développement du tourisme, un secteur aux perspectives très prometteuses dans notre pays fait partie des priorités dans le programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné le ministre avant de rappeler que son département ministériel s’attèle à faire de l’Algérie une destination touristique par excellence au lieu qu’elle soit un pays émetteur de touristes vers l’étranger. Dans ce contexte, M. Hamadi a relevé que son "défi reste à construire +la destination Algérie+ par une véritable stratégie de promotion touristique toute azimut qui reste tributaire d’une synergie des efforts de l’ensemble des intervenants notamment les professionnels du secteur qui doivent œuvrer de concert pour concrétiser ce défi".

"Nous avons des atouts et d’énormes potentialités tant naturelles, culturelles, architecturales que touristiques dont regorgent les Ksour millénaires du sud algérien pour faire de l’Algérie une destination phare du tourisme respectueux de la culture et de l’environnement et une destination touristique incontournable dont plusieurs sites sont classés patrimoine de l’humanité (l’Ahaggar, la tassili N’ajjer, les Ksour ), a-t-il ajouté.

"Pour cela, nous lançons la destination +route des Ksour+ à partir de Ghardaïa avec un groupe de diplomates, de journalistes et autres tour-opérateurs pour la promotion du tourisme", a souligné le ministre.

Le coup d'envoi de la 5ème édition du festival international du tourisme saharien a été marqué par une riche palette d'activités avec de belles fresques affichées par un florilège d’artistes et de troupes au talent avéré issues des différentes wilayas du sud Algérien, renforcé par des danses folkloriques qui ont traversé l’avenue Emir Abdelkader et la place Mohamed Kheministi ou une tribune a été érigée pour contenir les officiels et autres hôtes de la région.

Au programme de cette édition du festival (9-11 décembre 2022 ), plusieurs activités culturelle artistiques et sportives ont été initiées en marge de cet évènement particulièrement des expositions des produits de l’artisanat des wilayas du sud, des conférences sur le tourisme saharien, l’art culinaire, la commercialisation des produits de l’artisanat et son impact sur l’économie locale ainsi que des exhibitions de sport de combat, de cyclisme et aéronautique, signale-t-on.