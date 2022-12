Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a présenté, jeudi à Abidjan (Côte d'Ivoire), l'expérience algérienne face aux nouveaux défis alimentaires, se félicitant du classement de l'Algérie parmi les pays développés par l'indicateur mondial de la sécurité alimentaire, selon un communiqué du ministère.

Le ministre de l'Agriculture a pris part aux travaux d'une réunion de haut niveau dans le cadre de l'année africaine de l'alimentation tenue en présence de chefs de gouvernements, de ministres et d'organes onusiens, ajoute le communiqué.

Dans une allocution prononcée lors de la réunion placée sous le thème "Renforcement de la résilience dans le domaine de l'alimentation et la sécurité alimentaire en Afrique", M. Henni a rappelé les indicateurs de son secteur, un secteur économique et social par excellence, et qui contribue aujourd'hui à hauteur de plus de 14.4% au PIB du pays et emploie plus du 1/4 de la main d'œuvre active soit 2.7 millions de travailleurs, a précisé le communiqué.

Le secteur de l'Agriculture couvre 75% des besoins a limentaires nationales, affirme le ministre, soulignant que "l'Algérie a réalisé l'autosuffisance dans plusieurs filières agricoles".

Dans le même sillage, le ministre a mis en avant le classement par l'index mondial de la sécurité alimentaire au rang des pays développés de par la disponibilité, la qualité, l'hygiène alimentaire, les ressources naturelles et la résilience, ajoute le ministère dans son document.

Il a également mis exergue le rôle pivot joué par le secteur pendant la pandémie Covid-19, grâce à la résilience de l'ensemble des acteurs (producteurs, éleveurs, industriels et les femmes rurales) en offrant un véritable accompagnement de l'administration (organisation, appui technique et financier).

Et de poursuivre: "ces facteurs avaient permis d'assurer la disponibilité de tous les produits essentiels dont (les céréales, le lait, les légumes et les viandes rouges et blanches) pendant le confinement en dépit des restrictions imposées à l'échelle mondiale (fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes)".

Evoquant les nouveaux défis qui se posent dans le volet alimentaire et l'attachement à assurer la disponibilité des produits de première nécessité sur les marchés, le ministre a passé en revue l'expérience de l'Algérie dans ce domaine, citant l'opération favorisant l'accès des professionnels à leurs exploitations, l'acquisition des intrants nécessaires pour l'accomplissement de leurs activités agricoles, aussi bien les semences que produits stratégiques et tous les produits de large consommation, de même que les engrais et les médicaments à des prix raisonnables et subventionnés par les autorités publiques.

D'autre part, M. Henni a rappelé les grandes réalisations accomplies par l'Algérie, grâce à la politique judicieuse supervisée directement par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en matière de développement durable et d'indicateurs de développement humain, notamment dans les domaines de la santé, de l'enseignement, de l'emploi et de raccordement aux réseaux, d'eau, de gaz et d'électricité, selon le communiqué.

Le ministre a mis en exergue les grandes réalisations accomplies par l'Algérie dans le domaine des infrastructures de base, à travers le réseau des routes et autoroutes, le réseau de transport ferroviaire, les ports, les aéroports et l'habitat, entre autres domaines ayant permis à l'Algérie de réaliser les objectifs du développement durable fixés par l'Onu dans les délais impartis, ajoute le document.

M. Henni a également passé en revue l'expérience pionnière de l'Algérie face aux grands défis liés aux changements climatiqu es et à la pandémie du nouveau coronavirus, "une réalité reconnue par tous les présents", souligne le ministère.

Concernant la lutte contre l'impact des changements climatiques sur la sécurité alimentaire en général et la production agricole en particulier, l'Algérie a pris une série de décisions stratégiques pour s'adapter à ces changements et réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Parmi ces décisions, le ministre a rappelé le développement des énergies renouvelables, le renforcement de leur utilisation dans plusieurs domaines, dont l'agriculture (l'irrigation et le raccordement des exploitations agricoles à l'énergie alternative).

Organisée par la Côte d'ivoire, l'Union africaine (UA) et d'autres partenaires, cette rencontre importante vise à assurer le suivi de l'appel à l'engagement politique et financier par les pays africains à mettre en œuvre la feuille de route des activités inhérentes à ce sujet en 2022 dans le cadre de la crise alimentaire mondiale à laquelle l'Afrique fait face.