La sélection algérienne (messieurs/dames) de boxe s'est hissée au 19e rang mondial, avec un ratio de 19.100 points, suivant le dernier Ranking de la Fédération internationale de la discipline (IBA). Une belle ascension, qui place l'Algérie en tête des sélections africaines et arabes, devant le Maroc (2e/10.700 pts) et l'Egypte (3e/5100 pts), au moment où la Jordanie atterrit au pied du podium (4e/2400 pts).

Ce sont les Etats-Unis d'Amérique qui dominent ce classement mondial "par équipes", avec un total de 34.950 points, devant la Turquie (2e/31.650 pts) et le Brésil (3e/27.500). Sur le plan individuel, Imane Khelif (-63 kg) et Ichrak Chaïb (-66 kg) se sont hissées au deuxième rang mondial dans leurs catégories de poids, avec respectivement 2900 et 2500 points.

Chez les messieurs, le meilleur algérien est Jugurta Aït Beka (67 kg), qui pointe actuellement au 10e rang, avec un ratio de 1200 points, alors que Yahia Abdelli (63,5 kg) et Youcef Islam (71 kg) sont 15es dans leurs catégories de poids, avec respectivement 900 et 700 points.