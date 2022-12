Le président de l’ES Mostaganem, Belkacem Benfriha, a indiqué, jeudi, que les soucis financiers du club l’oblige à tabler d’abord sur le maintien, malgré la bonne avance qu’il s’est procurée en tête du classement du groupe

" Certes, nous sommes en train de réaliser un parcours de premier ordre en caracolant en tête du classement de notre championnat.

Toutefois, notre objectif principal demeure le maintien, car la crise financière dans laquelle se débat le club risque de nous freiner dans notre élan", a déclaré, à l’APS, le premier responsable de l’ESM.

"Il y a de cela deux ou trois saisons, les mêmes problèmes financiers ont causé notre relégation en troisième palier, un sort que nous voulons éviter cette fois-ci.

Nous faisons en sorte d’assurer tôt notre maintien pour éviter toute mauvaise surprise en fin d’exercice", a-t-il ajouté.

Revenue cette saison en Ligue 2, l’Espérance a réussi un parcours sans faute depuis le début de cet exercice, en signant huit victoires contre un nul, et ce, après neuf journées.

Ces résultats ont per mis aux protégés de l’entraineur Bouziane Rahmani, en poste depuis l’intersaison, de dominer leur groupe après avoir collecté 25 points de 27 possibles.

L’équipe devance de cinq unités le dauphin, l’ES Ben Aknoun.

Elle est toujours en course en Coupe d’Algérie. Mais l’aspect financier demeure le principal souci du président Benfriha qui a déploré le retard accusé dans la réception de la subvention annuelle du club de la part de la direction locale de la jeunesse et des sports.

Il a indiqué n’avoir jusque-là bénéficié que de deux aides seulement de l’ordre de 10 millions DA provenant des autorités communales et de la wilaya.

Une entrée d’argent qui s’avère insuffisante pour assurer un bon fonctionnement d’un club évoluant en deuxième palier, selon le même responsable.

Il a étayé ses dires par le déboursement de pas moins de 5 millions DA pour effectuer deux stages d’intersaison à Chlef et Oran.

Dans le même registre toujours, le patron de l’ESM a révélé que la première tranche des indemnités de signature des joueurs lui a valu, à elle seule, 20 millions DA au moment où la direction du club est dans l’obligation de prendre en charge les déplacements de ses équipes des différentes catégories d’âge.

"Nous faisons face à ces grosses dépenses grâce à la contribution de notre seul sponsor qui fa it office aussi de membre de notre bureau exécutif. Je suis persuadé que si notre club bénéficie de plus d’égards, nous aurons notre mot à dire. Notre wilaya, réputée pour être un pôle sportif et touristique, mérite d’être représentée parmi l’élite", a-t-il estimé.

L’ESM, qui a accueilli à Oran ses deux précédents adversaires en Coupe d’Algérie et en championnat en raison de la fermeture de son stade Mohamed-Bensaïd pour travaux de réfection de sa pelouse, rendra visite au WA Tlemcen (10e, 9 pts), samedi pour le compte de la 10e journée.

Centre-Ouest du championnat de Ligue deux de football.