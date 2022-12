La 14e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue dimanche, devrait être favorable au leader le CR Belouizdad et son dauphin le CS Constantine, hôtes respectivement de l'USM Khenchela et le MC El-Bayadh, alors que le MC Alger et l'ES Sétif s'affronteront dans une affiche indécise.

Le Chabab (1e, 27 pts), qui reste sur deux matchs nuls de suite dans les derbies face au MC Alger (0-0) et l'USM Alger (2-2), aura une belle occasion de renouer avec la gagne, à huis clos, et du coup conforter sa position en tête.

L'USMK (4e, 20 pts), quant à elle, traverse une zone de turbulences, après une lourde défaite à Larbaâ (5-1) et un nul à la maison face au NC Magra (1-1).

Le CSC (2e 26 pts), qui a mis fin mercredi à deux défaites de rang en l'emportant largement à domicile face à l'ASO Chlef (3-0), bénéficiera de la faveur des pronostics devant son public face au MC El-Bayadh (8e, 16 pts), vainqueur à la maison face à l'ESS (2-0).

Les gars d'El-Bayadh auront à cœur de créer la surprise à Constantine, mais leurs statistiques à l'extérieur ne plaident en leur faveur avec un tri ste bilan d'un point pris sur 18 possibles.

L'ES Sétif (3e, 22 pts), stoppée net dans son élan à El-Bayadh, enchaînera avec un autre déplacement, à Alger pour défier le MCA (6e, 19 pts), dans une belle affiche indécise et ouverte à tous les pronostics.

Le "Doyen", sèchement battu à Oran (3-0) par le MCO , va chercher à se racheter en l'absence de son public, suite à la sanction d'un match à huis clos infligée par la commission de discipline de la LFP.

De son côté, la JS Saoura (4e, 20 pts), qui reste sur un revers essuyé à Alger face au Paradou AC (2-1), abordera la réception du MC Oran (8e, 16 pts) avec l'intention de relever la tête, et surtout se rapprocher du podium.

Les Hamraouas, quant à eux, se déplaceront à Béchar pour confirmer leur net succès face au MCA et rejoindre la première partie du tableau.

Auteur de trois nuls de suite, l'USM Alger (6e, 19 pts), sera en appel pour défier l'ASO Chlef (11e, 14 pts), qui fait du surplace après quatre matchs sans la moindre victoire en championnat.

Les Algérois qui ont réussi à grignoter 7 points sur 12 possibles en déplacement, seront capables de frapper un bon coup à Chlef, même si les locaux vont certainement jeter toutes leurs forces dans la bataille pour mettre fin à la période de disette. Le RC Arbaâ (10e, 15 pts), sèchement battu à Tizi-O uzou par la JS Kabylie (4-0), n'aura, à priori, pas de difficultés pour venir à bout de la lanterne rouge le HB Chelghoum-Laïd (16e, 1 pt), qui a pratiquement mis un pied en Ligue 2 amateur. Dans le bas du tableau, deux rencontres à couteaux tirés seront au programme de cette journée : NC Magra (11e, 14 pts) - JS Kabylie (14e, 12 pts) et US Biskra (11e, 14 pts) - Paradou AC (14e, 12 pts), où le moindre faux pas pour l'une ou l'autre équipe serait difficile à digérer.

Le programme

Programme des rencontres de la 14e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévues dimanche :

ASO Chlef - USM Alger 15h00

CS Constantine - MC El-Bayadh 15h00

CR Belouizdad - USM Khenchela 15h00 Huis clos

NC Magra - JS Kabylie 15h00

RC Arbaâ - HB Chelghoum-Laïd 15h00

US Biskra - Paradou AC 15h00

MC Alger - ES Sétif 15h00 Huis clos

JS Saoura - MC Oran 17h00

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 27 11

2). CS Constantine 26 13

3). ES Sétif 22 13

4). JS Saoura 20 13

--). USM Khenchela 20 13

6). USM Alger 19 10

--). MC Alger 19 12

8). MC Oran 16 12

--). MC El-Bayadh 16 13

10). RC Arbaâ 15 11

11). US Biskra 14 11

--). NC Magra 14 13

--). ASO Chlef 14 13

14). JS Kabylie 12 12

--). Paradou AC 12 13

16). HBC-Laïd 1 13.