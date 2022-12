Une convention cadre a été signée jeudi à Constantine entre les ministères de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique et de l’Industrie pharmaceutique portant sur la production locale de médicaments, en présence des ministres des deux secteurs, respectivement Kamel Baddari et Ali Aoun.

Signée dans le cadre de la visite de travail effectuée par les deux ministres dans cette wilaya, la convention prévoit ''le travail commun des deux ministères dans le domaine de la production et de la fabrication de médicaments au travers de la transformation du Centre de recherche en biotechnologie (sis à Constantine) relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en unité de recherche et de développement travaillant pour le compte du groupe Saïdal relevant du ministère de l’Industrie pharmaceutique''.

En vertu de cette convention ''des travaux de recherche, de développement et d’innovation seront lancés conjointement par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti fique et le ministère de l’Industrie pharmaceutique pour notamment la fabrication de certains produits pharmaceutiques nécessaires au pays dans le but d’alléger la facturation d’importation et de créer de la richesse dans le domaine pharmaceutique''.

Dans son allocution en marge de la cérémonie de signature au Centre de recherche en biotechnologie de la circonscription administrative de Ali Mendjeli, en présence des autorités locales et d’universitaires, M. Baddari a affirmé que le Centre ''placera toutes ses ressources humaines et matérielles au service du ministère de l’Industrie pharmaceutique et des entreprises de fabrication de médicaments du pays'', ajoutant que ce centre fera du secteur de l'enseignement supérieur ''une locomotive du développement et apportera une valeur ajoutée à l’économie locale et nationale''.

Baddari a ajouté que cette convention ''consacre aussi les trois missions que sont l’enseignement, la recherche scientifique et la création de la richesse et encourage la création de startups dans le secteur pharmaceutique et leur accompagnement de sorte à concrétiser l’engagement 41 du programme du président de la République, M Abdelmadjid Tebboune de faire de l’université algérienne une locomotive ouverte qui encadre les besoins de la société et apporte de la valeur a joutée au développement socioéconomique''.

De son côté, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a mis l’accent sur ''la nécessaire conjugaison des efforts pour s’engager fermement dans le domaine de la fabrication du médicament qui repose sur des produits thérapeutiques naturelles d’origine végétale, d’un côté, et sur l’exploitation économique, de l’autre côté'', encourageant les centres de recherche à s’engager résolument dans cette direction.

M. Aoun a appelé également à ''intensifier les recherches pour exploiter comme matière première dans la fabrication de médicaments les plantes médicinales et aromatiques disponibles avec abondance à travers les Hauts plateaux et le Sahara'', évoquant également la question de leur cueillette et de leur culture sous serre.