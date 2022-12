Les chefs de la Protection civile et de la gestion des risques de catastrophes de l'Union africaine (UA) ont visité, vendredi, l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de la Protection civile d’El-Hamiz (Alger)

Accompagnée des cadres de la Direction générale de la Protection civile, à leur tête son directeur général, le Colonel Boualem Boughlaf, la délégation de l'UA a écouté un exposé sur l'organisation administrative et opérationnelle de cette unité et reçu des explications sur ses différentes missions et interventions lors des catastrophes naturelles à l'instar des séismes, des incendies et des inondations ainsi que dans les opérations de sauvetage des personnes en danger.

Dans le même sillage, la délégation a pris connaissance des équipements et des moyens dont dispose l'unité avant la remise de cadeaux et présents symboliques. La délégation a mis en avant les capacités humaines et logistiques de la Protection civile en matière de gestion des crises qui érigent l'Algérie, au vu de son expérience avérée dans ce domaine, en modèle pour l es pays africains afin de tirer profit de ses expertises.

La visite intervient en marge des travaux de la réunion des chefs de la Protection civile et de la gestion des risques de catastrophes de l'UA consacrée à la création d'une "capacité civile continentale de préparation et de réponse aux catastrophes" en Afrique dont l'ouverture a été présidée, jeudi à Alger, par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad.

Au terme de la réunion, les participants devront aboutir à des recommandations sur les cadres juridique et organisationnel à adopter pour concrétiser le mécanisme de "la capacité civile continentale de préparation et de réponse aux catastrophes", proposé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune lors de la 40e session du Conseil exécutif de l'UA tenue février dernier.

.