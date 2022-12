Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé, jeudi à Alger, que les dispositions prévues par la loi de finances 2023 permettraient de poursuivre la dynamique d'impulsion du développement, précisant que cette loi visait également à renforcer les acquis sociaux.

Intervenant suite à l'adoption à l'unanimité du texte de loi de finances 2023 par les membres du Conseil de la nation lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil, le président du Conseil, M. Kassali a rappelé que l'élaboration de la loi de finances 2023 s'est faite selon une nouvelle approche, axée sur une nouvelle formule du budget de l'Etat basée sur des programmes et des objectifs, ajoutant que "cette loi aura, sans doute aucun, un impact positif sur le programme d'investissement public et sur la rationalisation des dépenses publiques".

Les dispositions inscrites dans la nouvelle loi de finances "permettront de poursuivre une dynamique d'impulsion du développement dans notre pays, mais aussi de parachever les réformes financières et économiques visant à établir une économie forte à mê me de faire face aux instabilités économiques négatives et les défis imposés par la conjoncture économique mondiale actuelle".

Pour ce faire, il faudra selon le ministre "encourager et stimuler l'investissement privé, améliorer le climat des affaires, diversifier les sources de financement de l'économie nationale et gouverner les finances publiques". Par ailleurs, M. Kassali a souligné que la loi visait à "renforcer les acquis sociaux à travers les procédures d'amélioration du pouvoir d'achat et du niveau de vie des citoyens, en sus de maintenir les subventions sur les produits de large consommation et revoir à la hausse les salaires, en évitant d'introduire de nouvelles taxes".

De son côté, la commission des affaires économiques et financières au Conseil de la nation, a mis en avant, dans son rapport complémentaire, les dispositions et les mesures contenues dans la loi de finances 2023, soulignant qu'elle s'inscrivent dans le cadre du "lancement du processus de réforme de la Gouvernance financière publique en adoptant l'approche de remise des affectations budgétaires sur la base des résultats et des programmes au lieu de l'approche des moyens adoptés précédemment".

La commission a également salué les incitations contenues dans le texte en vue de la redynamisation et de la diversification d e l'économie, notamment à travers la promotion de l'investissement public, privé et étranger, en sus d'assurer une sortie graduelle de la dépendance économique à la rente pétrolière à travers la diversification des importations, de préserver les équilibres budgétaires internes et externes et d'éviter le recours à l'endettement extérieur.

Elle a insisté, en outre, sur l'impératif d'exploiter la volonté politique exprimée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, afin d'améliorer la performance de l'économie national tout en préservant le caractère social de l'Etat.