L'inflation en Chine a encore nettement décéléré en novembre, passant sous la barre des 2% sur un an, soit nettement moins que la plupart des pays développés, selon des chiffres officiels publiés vendredi.

De leur côté, les prix à la sortie des usines ont poursuivi leur chute, signe d'une faible demande et de marges réduites pour les entreprises. Ces indicateurs peu encourageants pour l'économie s'expliquent par les foyers de Covid-19 ces dernières semaines en Chine et par les restrictions sanitaires ayant nui à l'activité et à la consommation.

L'indice des prix à la consommation (CPI), principale jauge de l'inflation, s'est inscrit en hausse de seulement 1,6% sur un an en novembre, contre 2,1% un mois plus tôt, selon le Bureau national des statistiques (BNS). A titre de comparaison, l'inflation était en France de +6,2% en novembre sur un an. En octobre, elle était de +7,7% aux Etats-Unis. Les prix de l'alimentaire en Chine ont grimpé de façon modérée en novembre (+3,7% sur un an), mais une baisse des légumes frais (-21,2%).

L'essence a quant à elle connu une hausse sensible (+11,4% sur un an). "En novembre, sous l'action conjuguée des foyers épidémiques en Chine, de facteurs saisonniers et d'une base de comparaison plus élevée à la même période de l'an dernier (...) l'augmentation du CPI s'est tassée", a indiqué Dong Lijuan, une statisticienne du BNS.