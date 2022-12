Le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani a mis en avant, vendredi depuis Tamanrasset, l'importance des médias de proximité dans la transmission d'une information exacte au récepteur.

Intervenant sur les ondes de la Radio algérienne, dans le cadre du dernier jour de sa visite de travail dans la wilaya de Tamanrasset, M. Bouslimani a affirmé que "les médias de proximité revêtent une importance majeure dans la transmission d'une information exacte au récepteur, dans le cadre de la consécration de ce droit".

"Le Gouvernement accorde un intérêt particulier à ce volet, conformément aux orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a-t-il poursuivi.

La Radio contribue grandement à la réalisation de cette démarche, étant l'un des principaux médias de proximité de grande diffusion, a souligné le ministre, rappelant l'ouverture de bureaux de la Radio nationale dans les nouvelles wilayas, en attendant la création des stations de radio de proximité régionales pour garantir le droit du citoyen à l'information.

L'Etat a mobilisé de g rands moyens au profit des médias nationaux en vue de les rapprocher du citoyen, afin de lui assurer l'accès à une information instantanée et fiable et lui permettre ainsi de suivre le développement national et local, a-t-il précisé.

Le ministre a salué à l'occasion les réalisations de la presse nationale qui a démontré ses compétences, à travers son accompagnement, avec professionnalisme, de plusieurs manifestations et évènements, dont les Jeux méditerranéens et le Sommet arabe, ce qui prouve, a-t-il dit, la capacité de la presse nationale à relever le défi.

M. Bouslimani a insisté sur l'importance de transmettre une information exacte au citoyen sur les dossiers du développement, affirmant que l'objectif de ces sessions de formation est d'améliorer les capacités des journalistes pour une meilleure adhésion à la démarche de l'information institutionnelle souhaitée.

Lors de sa visite à cette institution médiatique, le ministre a écouté un exposé détaillé sur ses activités d'information, les horaires de diffusion, ses divers programmes et les efforts de l'équipe d'information de cette wilaya transfrontalière.

Pour rappel, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani avait donné, jeudi à l’université Hadj Moussa Akhamoukh, le coup d'envoi de la 2ème session de formation sur la communic ation institutionnelle, au profit des journalistes de la presse publique dans les wilayas de Tamanrasset, Illizi, In Guezzam, In Salah et Djanet ainsi qu'aux responsables des cellules de communication de ces wilayas.