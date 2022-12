Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk s'est dit "vraiment horrifié" vendredi par un massacre de civils en République démocratique du Congo, où il a prévu de se rendre l'an prochain. Au moins 131 civils, dont 17 femmes et 12 enfants, ont été exécutés arbitrairement par balle ou à l'arme blanche fin novembre dans deux villages de l'est de la RDC, selon une enquête préliminaire de l'ONU, rendue publique jeudi, qui accuse la rébellion du M23.

Les autorités de Kinshasa avaient évoqué lundi un bilan d'environ 300 morts dans le village de Kishishe, dans la province du Nord-Kivu.

Il y a "un réel besoin de mettre fin à ces combats qui se déroulent dans différentes parties du pays, en particulier au Nord-Kivu. Ce sont toujours les civils qui en souffrent", a déclaré M. Türk, en conférence de presse à Genève. Plus généralement, le chef des droits de l'homme de l'ONU s'est dit "profondément préoccupé par la situation, surtout en ce qui concerne l'exercice des libertés démocratiques dans le pays".

"Nous devons nous assurer que la RDC reste à l'ordre du jour, notamment du point de vue des droits de l'homme. C'est très impo rtant", a déclaré l'Autrichien, qui a pris la tête du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme à la mi-octobre. Le M23 ("Mouvement du 23 mars") est une ancienne rébellion majoritairement tutsi qui a repris les armes en fin d'année dernière et conquis de larges portions d'un territoire du nord de Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu.

Les Etats-Unis réaffirment leur soutien aux efforts de médiation régionale

Les Etats-Unis ont réaffirmé, jeudi, leur soutien aux efforts de médiation régionale pour mettre fin aux tensions dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

La représentante des Etats-Unis auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a réitéré le soutien des Etats-Unis aux efforts de médiation régionale menés par l’Angola, le Kenya et la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) pour remédier aux tensions dans l’est de la RDC.

Mme Thomas-Greenfield a réaffirmé le soutien de son pays à ces processus de médiation lors de sa rencontre, le 8 décembre, avec le ministre des Affaires étrangères congolais, Christophe Lutundula, selon un communiqué du porte-parole de la mission des Etats-Unis auprès des Nations unies. La diplomate américaine et le chef de la diplomatie congolaise ont discuté du rôle important que joue la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) dans le cadre de la protection des civils et de l’assistance au gouvernement de la RDC pour renforcer les principales institutions de gouvernance et de sécurité, ajoute le communiqué.