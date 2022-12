Des prisonniers d'opinion au Maroc ont annoncé, vendredi, qu'ils allaient entamer une grève de la faim coïncidant avec la Journée internationale des droits de l'homme. L'opposant et ancien ministre des droits de l'Homme, Mohamed Ziane, les journalistes Taoufik Bouachrine, Souleiman Raissouni et Omar Radi, le militant du mouvement 20 février, Noureddine Al-Awaj, le blogueur Reda Benothman et le responsable du mouvement Al Adl Wal Ihsane, Mohamed Baâssou, tous en détention arbitraire, se préparent à entamer une grève de la faim, à partir du vendredi 9 décembre à 18h00 jusqu'au samedi 10 décembre, à la même heure, selon un appel qu'ils ont diffusé.

De son coté, l'Association marocaine des droits de l'homme a appelé toutes ses sections à investir la rue et observer des actions de protestation dans toutes les régions du royaume, pour dénoncer "la situation désastreuse des droits de l'homme au Maroc".

L'association a également appelé à la libération de tous les prisonniers politiques au Maroc et au respect de la liberté d'expression et d'association.