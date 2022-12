La lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest appelle une action concertée et intelligente des Etats, a déclaré jeudi le président béninois Patrice Talon.

"En cela, le Bénin a été depuis longtemps porteur et promoteur d'une stratégie offensive plutôt que défensive pour aller frapper l'ennemi jusque dans ses repères y compris en territoire étranger", s'est-il vanté dans son message sur l'Etat de la nation devant les députés.

D'après M. Talon, au cours de l'année qui s'achève, les forces de défense et de sécurité ont bénéficié de l'attention soutenue du gouvernement qui leur a mis les moyens appropriés à leur disposition et renforcé les effectifs de manière remarquable. Entre 2021-2022, 1.800 policiers et 2.000 militaires ont été recrutés, tandis que des équipements modernes et adaptés leur ont été fournis, a-t-il "En clair, il s'agit de fortifier le pays et de garantir une sécurité optimale à tous.

C'est elle qui détermine en effet la pérennité de tous les investissements.

L'absence de sécurité peut limiter, voire empêcher la jouiss ance des fruits de nos efforts communs", a conclu M. Talon.