Plus de 8 millions de bébés sont nés de FIV depuis la première naissance réalisée par ce procédé en 1978.

Quarante ans après la naissance de Louise Brown, le premier bébé éprouvette au monde en 1978, le nombre global de bébés nés de FIV et d'autres traitements avancés de fertilité est de 8 millions à travers le monde, selon les nouvelles publications présentées au 34è Congrès annuel de l'European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).

Le chiffre, calculé à partir des données recueillies auprès des registres régionaux de 1991 à 2014, représente une augmentation importante de l'utilisation de la FIV dans le traitement de l'infertilité. Selon les estimations, plus d'un demi-million de bébés naissent chaque année de la FIV et de l'ICSI (injection intracytoplasmique de spermatozoïde est une technique de fécondation in vitro (FIV) dans laquelle le spermatozoïde est injecté dans l'ovocyte) sur plus de 2 millions de cycles de traitement.

DES GROSSESSES STABILISÉES

En Europe, l'Espagne reste le pays le plus actif en matière de reproduction assistée où 119.875 cycles de traitement ont été réalisés, devant la Russie (110.723 cycles), l'Allemagne (96 512) et la France (93,918).

L'étude révèle aussi que :

-les taux de grossesse semblent stabilisés en Europe à environ 36 % pour la FIV et l'ICSI ;

-les taux de grossesse sont plus élevés avec les embryons de 5 jours (blastocystes) qu'avec les embryons de 3 jours ;

-les taux de grossesse avec don d'ovules progressent (maintenant à environ 50 %) ;

-le taux de grossesse gémellaire continue de diminuer en Europe, en 2015 à environ 14 % ;

-le taux de transferts d'embryons uniques continue de progresser, passant de 11 % en 1997 à 38 % en 2015.

"La disponibilité du traitement de procréation assistée reste très inégale en Europe, avec le Danemark et la Belgique offrant chacun plus de 2500 cycles de traitement par million de population, tandis que d'autres (comme l'Autriche et l'Italie) offrent beaucoup moins. Une étude a calculé que le besoin mondial de traitements avancés de fertilité était d'environ 1500 cycles par million de population par an. Seule une minorité de pays européens répondent à ce besoin", a déclaré le docteur De Geyter.