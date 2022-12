Une station de traitement des eaux usées (STEP) par lagunage naturel d’une capacité de traitement de 528 m3/jour sera prochainement mise en service au profit de la commune frontalière de Lahmar (35 km au nord-ouest de Bechar), a-t-on appris des responsables de la direction du secteur de l’hydraulique.

La concrétisation de ce projet hydraulique vise à exploiter le pouvoir auto-épurateur de l’eau lorsque les eaux usées ne sont pas contaminées par des rejets industriels, de même que ce genre d’infrastructures est économique en énergie et assure une meilleure protection et préservation de l’environnement, a précisé à l’APS le premier responsable du secteur, Allal Khedim Cette station permettra le traitement et l’épuration des eaux usées de cette localité, qui seront déversées dans un cours d’eau situé à proximité, a-t-il expliqué, annonçant qu'il est prévu également le lancement des travaux de réalisation de deux (2) stations similaires au profit aussi des communes frontalières de Boukais et Béni-Ounif, et ce, pour mettre un terme aux rejets des eaux usées de ces collecti vités dans la nature et leur réutilisation pour les besoins de l’irrigation agricole.

"Des projets similaires ont été retenus à travers plusieurs autres communes de la wilaya, dépourvues de ce genre d’infrastructures hydrauliques", a encore fait savoir M.Khedim.

Ce genre de stations de traitement biologique des eaux usées permettra de préserver le patrimoine naturel de la région, comme est le cas de la localité de Taghit, qui dispose d’une structure de traitement d’une capacité de 1.538 m3/jour, ce qui a permis depuis sa mise en exploitation il y a deux ans de sauver sa palmeraie plus que millénaire du déversement en son sein des eaux usées.

Cet espace naturel qui s’étend sur plus de 18 km avec plus de 600.000 palmiers dattiers a pu être protégée et sauvegardée, grâce à la réalisation de cette station de lagunage, se sont félicités des techniciens du secteur de l’hydraulique.