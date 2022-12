Les cours du pétrole étaient en petite hausse vendredi, profitant de perturbations de l'offre aux Etats-Unis après l'arrêt d'un oléoduc et en mer Noire, mais aussi du sentiment plus optimiste des investisseurs avec l'assouplissement de la politique sanitaire chinoise.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février prenait 0,38%, à 76,44 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en janvier, gagnait 0,71%, à 71,97 dollars.

Mercredi, les autorités sanitaires chinoises ont annoncé un assouplissement général des restrictions sanitaires dans l'espoir de relancer la deuxième économie de la planète et avec elle, sa demande en pétrole.

L'attention des investisseurs en énergie se portait aussi sur l'offre, avec l'annonce jeudi de la fermeture de l'oléoduc Keystone après une fuite dans l'Etat américain du Kansas qui a brièvement dopé les cours.

L'oléoduc permet le transport d'hydrocarbures depuis la province de l'Alberta, dans l'ouest du Canada, vers plusieurs destinations aux Etats-Unis.

Le pétrole devrait toutefois enregistrer une perte hebdomadaire conséquente, le Brent ayant dévissé de plus de 10% sur la semaine, et le WTI de plus de 9%.

Les deux références mondiales du brut ont toutes deux touché jeudi leur plus bas prix de l'année 2022, à 75,74 dollars le baril de Brent et 71,12 dollars celui de WTI.