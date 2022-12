Le dollar recule légèrement vendredi pour s'approcher des plus bas en six mois atteint en début de semaine face à l'euro, le marché se tournant déjà vers l'inflation américaine et la série de réunions de banques centrales des prochaines séances.

Le dollar cède 0,06% à 1,0562 dollar pour un euro, 0,16% à 1,2253 dollar pour une livre, et 0,42% à 136,10 yens pour un dollar.

Après un rebond en début de semaine du dollar, la valeur refuge s'est repliée car "l'optimisme autour de la réouverture de la Chine persiste" après les multiples confinements qui plombaient la deuxième économie mondiale, commente Kit Juckes, analyste.

La tendance de l'inflation aux Etats-Unis est cruciale pour la Réserve fédérale américaine (Fed), qui se réunit mardi et mercredi et pourrait indiquer si les marchés ont raison de miser sur un ralentissement de ses hausses des taux.

De l'autre côté de l'Atlantique, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) publieront leurs décisions de politique monétaire jeudi.