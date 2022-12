Les journées nationales du monodrame, ouvertes jeudi, à Annaba, ont donné lieu à des représentations théâtrales et la tenue d’ateliers de formation dans les métiers du 4ème art, en présence des adhérents des maisons de jeunes et d’amateurs.

Cette manifestation initiée par l’association culturelle "Ajrass" sous l’égide de la maison de la culture et des arts de la wilaya d’Annaba, a été inaugurée par l’ouverture de deux ateliers de formation aux arts dramatiques, au profit de jeunes amateurs qui s’essayent à l’écriture, la mise en scène et l’interprétation, animés par des professionnels du théâtre régional Azzédine Medjoubi et la maison de la culture Mohamed Boudiaf.

La première journée a donné lieu également à la présentation de deux pièces en compétition, intitulées respectivement, "Saliha oua alf tekliha", de l’association "Basma" de Tébessa, et "Albaht aani eddat" de la metteure en scène Amina Bouyounès d’Annaba.

Les journées du monodrame sont organisées en coordination avec l’association "El Chihab" des arts dramatiques de la wilaya d’Annaba, la maison de la culture Moh amed Boudiaf et le théâtre régional Azzédine Medjoubi, a déclaré à l’APS le président de l’association "El Chihab" M. Samy Ghrissi, lors de l’ouverture de la manifestation, il a ajouté que le but fixé est de "susciter la compétitivité parmi les jeunes créateurs, découvrir de nouveaux talents et les accompagner pour la meilleure progression".

Le programme des journées du monodrame prévoit des représentations qui traitent de sujets sociaux divers, il s’agit entre autres des pièces "Anna oual baaouda" mise en scène par Mustapha Louri de Saïda, "Hafila tassir 2" mise en scène par Tarek Nasri de Skikda et "Winek ya Ali" mise en scène par Mustpha Djedid de Sidi Belabbès.

Cette manifestation culturelle de trois jours, se déroule sur les scènes du théâtre régional Azzédine Medjoubi et de la maison de la culture Mohamed Boudiaf.