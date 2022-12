Les éléments de la brigade anti-stupéfiants relevant du service de la Police judiciaire de la sûreté de wilaya de Sétif ont mis un terme dans deux opérations distinctes à l'activité de quatre trafiquants de drogue et saisi 16 grammes de cocaïne et 720 comprimés psychotropes, a-t-on appris jeudi auprès de cette instance sécuritaire.

Les deux (2) opérations ont été effectuées suite à l’exploitation d'informations faisant état de l'implication de deux individus dans le trafic de psychotropes, alors que deux autres sont spécialisés dans la commercialisation illicite de drogues dures au niveau du centre-ville de Sétif, a déclaré à l’APS le responsable de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya, le commissaire de police Abdelouahab Aissani.

Les investigations engagées sur le terrain par un groupe de policiers en civil ont montré, a fait savoir l'officier de police Aissani, que les deux premiers suspects utilisant une moto dans cette activité illégale ont été appréhendés avec en leur possession 720 comprimés de médicament à usage psychotrope.

Les deux autres individus, a ajouté la m ême source, ont été arrêtés dans une seconde affaire liée à la commercialisation illicite de drogue dure, avec la saisie de 16 g de cocaïne, d'armes blanches prohibées et une somme d'argent de 2,5 millions DA.

Un dossier pénal a été établi à l’encontre de l’ensemble des mis en cause pour possession et vente illégale et sans autorisation de drogues dures (cocaïne) et substances psychotropes, a révélé la même source.

Les quatre personnes ont été ensuite présentées devant le procureur de la République près le tribunal de Sétif, a-t-on conclu.