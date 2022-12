Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda (Alger) a condamné, vendredi, le chef du mouvement terroriste "MAK", Ferhat M'heni à perpétuité et confirmé le mandat d'arrêt international émis à son encontre pour plusieurs chefs d'accusation, notamment "atteinte à l'unité nationale et à la stabilité des institutions de l'Etat en créant un climat d'insécurité".

Le tribunal de Dar El Beida a condamné à la même peine, onze (11) autres accusés en fuite. Des verdicts, allant de l'acquittement à 4 ans de prison ferme, ont été également prononcés contre 5 accusés arrêtés.

Le chef du mouvement "MAK" et ses coaccusés ont été poursuivis dans la même affaire pour "création et appartenance à une organisation terroriste", "diffusion des idées d'une organisation terroriste, incitation à la haine et à la violence", "atteinte au prophète Mohammed (QSSSL) et profanation du Saint Coran".

Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida avait condamné le 14 novembre dernier par contumace, le chef de file du mouvement séparatiste et terroriste "MAK", Ferhat M'heni, à perpétuité pour création d'une organisation terroriste et atteinte à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale.

Le 24 novembre dernier, le même tribunal a condamné Ferhat M'heni à perpétuité et confirmé le mandat d'arrêt international émis à son encontre pour des chefs d'accusation liées au meurtre de Djamel Bensmaïl, assassiné en août 2021 à Larbaâ Nath Irathen, dans la wilaya de Tizi Ouzou.