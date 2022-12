Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a affirmé jeudi à Alger que son secteur aspirait à accorder des facilités aux investisseurs pour l'obtention du foncier touristique destiné à la réalisation des projets.

Répondant aux questions orales des membres de l'APN, lors d'une séance plénière, sur la garantie du foncier touristique dans la wilaya de Chlef et la prise en charge des stations thermales dans les wilayas de Ouargla, Mascara et Sétif, l'activation du circuit historique relatif à l'épopée de l'Emir Abdelkader et la préservation des atouts touristiques de la wilaya d'El Bayadh, le ministre a souligné que le foncier touristique "constitue la base de la promotion des activités touristiques et du développement et de la concrétisation des projets répondant aux normes internationales dans le domaine touristique".

M. Hamadi a estimé "à 247 le nombre des zones d'extension touristique (ZET) en Algérie, dont 160 situées dans les régions côtières, la wilaya de Chlef disposant à elle seule de 10 ZET, pour une superficie globale de 1600 hectares".

Il a rappelé, en outre, les études réalisées en matière d'aménagement touristique des ZET dans la wilaya de Chlef en prévision de la réalisation des projets, précisant que "cinq plans d'aménagement touristique ont été adoptés à ce jour en faveur des ZET de la wilaya". "La garantie du foncier dans la wilaya de Chlef profitera à la réalisation de 49 projets touristiques susceptibles d'assurer 12 000 lits et de contribuer à la création de 20 000 postes d'emploi", a-t-il fait savoir.

Evoquant la nécessité de relancer le circuit touristique et historique sur l'Emir Abdelkader dans la wilaya de Mascara, le ministre a rappelé le portail électronique, créé en juin dernier regroupant tous les sites et circuits touristiques pour concourir à leur promotion.

Dans ce sillage, le ministre a mis l'accent sur "l'importance de la relance du circuit historique et touristique de l'Emir Abdelkader", relevant "l'inclusion de tous les sites historiques et religieux par lesquels étaient passé l'Emir Abdelkader dans ce circuit".

Il a mis l'accent sur la nécessité de prendre en charge toutes les stations thermales dont disposent la wilaya à travers l'appui à l'investissement dans ce domaine "très convoité par les touristes durant toute l'année".

Répondant à une question sur l'importance de réaménagement d'une station thermale à Ouargla, M. Hamadi a rappelé que cette wilaya disposait de "20 sites thermales qui ont besoin d'investissement pour la réalisation des projets", ajoutant que le bain traditionnel (Hammam) "nécessite l'aménagement et la modernisation vu son importance historique et touristique".

Par ailleurs, M. Hamadi a souligné l'importance de promouvoir le tourisme à Sétif par "l'activation des programmes qui s'inscrivent dans la zone d'expansion touristique et de valoriser d'autres atouts touristiques en assurant un climat favorable à l'investissement dans le tourisme".

Evoquant les principaux atouts du tourisme à la wilaya d'El-Bayadh, le ministre a insisté sur "l'impératif de les protéger et préserver", relevant que cette région "demeure une destination de prisée par les touristes".

El-Bayadh a accueilli durant l'année dernière plus 15.000 touristes dont 800 étrangers", a-t-il dit.

La région recèle "69 circuits touristiques" a rappelé le ministre révélant qu'une "charte de déontologie sera bientôt promulguée en vue de moraliser le tourisme et préserver les atouts touristiques qui nécessitent la conjugaison des efforts".