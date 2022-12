La neuvième conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, tenue sous le thème "Appui aux nouveaux membres africains du Conseil de sécurité des Nations unies pour se préparer à aborder les questions de paix et de sécurité sur le continent africain", a pris fin jeudi soir à Oran.

Dans son allocution de clôture, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a transmis aux participants "les félicitations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du succès de la neuvième édition du processus d’Oran", et exprimé en son nom "sa gratitude pour la participation active et l'engagement positif de mes collègues ministres et hauts fonctionnaires lors des importantes discussions qui ont porté sur les principaux défis à la paix et à la sécurité en Afrique, ainsi que sur les perspectives prometteuses d'une meilleure coordination pour faire entendre une voix africaine forte au sein du Conseil de sécurité des Nations unies".

"Nous avons collectivement souligné, une fois de pl us, que cette vision idéaliste n'est pas seulement un slogan, mais un travail continu que nous nous engageons tous à faire avancer pour le bien de nos pays et de nos peuples", a ajouté le ministre.

La cérémonie de clôture de la Conférence a été marquée par l'intervention du ministre des Affaires étrangères du Nigéria, Président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de décembre, Geoffrey Onyeama, du ministre des Affaires étrangères du Kenya, Coordonnateur du Groupe des membres africains non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU "A3", le Dr Alfred Mutua, et le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, l'ambassadeur Bankole Adeoye.

A cette occasion, une synthèse des travaux des deux jours a également été lue et les participants à cette conférence ont été honorés.

A l'issue de la cérémonie de clôture, une conférence de presse a été co-animée par MM.Lamamra et Onyeama.