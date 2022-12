L'entraineur Lyamine Bougherara a décidé de quitter ses fonctions aux commandes techniques de l'ASO Chlef après la défaite essuyée sur le terrain du CS Constantine (3-0), mercredi, pour le compte de la 13e journée du championnat de Ligue 1 de football, a-t-on appris jeudi de la direction du club chélifien.

La même source a fait savoir que l’ancien portier international, qui a rejoint l’ASO durant l’intersaison, a informé les dirigeants du club de sa décision de quitter les rênes techniques des Rouge et Blanc à l’issue de la partie. L’ASO, qui reçoit ses adversaires cette saison au stade Tahar-Zoughari de Relizane en raison de la fermeture prolongée de son stade Mohamed-Boumezrag pour des travaux de réhabilitation, n’a plus gagné depuis quatre rencontres. Les "Rouge et Blanc" occupent d’ailleurs la 13e place, avec 14 points obtenus de 3 victoires, contre 5 nuls et 5 défaites. Ils devancent de deux unités seulement le premier potentiel relégable, le Paradou AC qui compte un match en moins.