L'équipe nationale féminine de football a terminé l'année 2022 à la 80e place, au dernier classement mondial de la Fédération internationale (Fifa), dévoilé vendredi sur son site officiel.

Sur le plan continental, l'Algérie a préservé la 9e position, derrière le Nigeria (45e mondial), l'Afrique du Sud (54e), le Cameroun (58e), le Ghana (59e), la Côte d'Ivoire (65e/ -1), la Guinée équatoriale (72e), le Maroc (76e), et la Tunisie (78e).

La sélection algérienne féminine n'a plus joué de match officiel depuis le mois de février dernier et la double confrontation face à l'Afrique du Sud (aller: 2-0, retour:1-1) comptant pour le deuxième et dernier tour des qualifications de la CAN 2022, dont la phase finale s'était déroulée en juillet dernier.

"48 matches internationaux ont été disputés côté femmes depuis le mois d’octobre 2022. Et des changements significatifs sont à noter au classement féminin de décembre.

Certes le leader reste inchangé : les Etats-Unis (1ers) conservent le trône qu’ils occupent depuis 2017.

Mais l’écart sur leur premier poursuivant, l’Allemagne (2e/ +1), s’amenuise.

Il faut dire que les USA ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres, dont une face à leur nouveau dauphin (1-2).

La Suède (3e/ -1) recule d’un cran et tombe à la troisième place du podium.

Elle devance l’Angleterre (4e) et la France ( 5e). De son côté, le Canada (6e/ +1) se rapproche du Top 5, tandis que l’Espagne (7e/ -1) s’en éloigne un peu", a expliqué la Fifa. Le classement de décembre 2022 compte 187 associations membres, sachant que la Fifa en regroupe 211. "Jamais une année civile ne s'est achevée avec autant d’équipes dans la hiérarchie mondiale", conclut la même source. La prochaine édition du classement mondial féminin sera publiée le vendredi 24 mars 2023.