Un total de 659 consultations médicales et 60 interventions chirurgicales ont été réalisées en une semaine au profit de malades à Tamanrasset par des médecins spécialistes du Centre

hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou, a-t-on appris jeudi auprès de cet établissement hospitalier. Ces actes médicaux ont été effectués par une délégation médicale composée

de praticiens de cinq spécialités, durant la période allant du 23 au 29 novembre écoulé, dans le cadre du jumelage entre le CHU de Tizi-Ouzou et l’hôpital de Tamanrasset, a-t-on ajouté.

Sur ces 659 consultations médicales et 60 interventions, l'équipe de chirurgie viscérale a assuré 141 consultations et 39 opérations alors que celle de chirurgie infantile a effectué 70 consultations et 10

interventions chirurgicales, précise-t-on. Pour leur part, les praticiens spécialistes en dermatologie ont effectué 311 consultations, tandis que le groupe de la spécialité ORL a assuré 80 consultations, et 11 interventions. Dans la spécialité anesthésie-réanimation, 57 consultations ont été assurées, selon le même bilan. Le CHU de Tizi-Ouzou annonce, par ailleurs, que dans le cadre du soutien aux établissements publics hospitaliers du Sud du pays, une autre mission médicale est projetée par la direction de l’établissement pour la fin de l’année en cours.