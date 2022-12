La Direction des ressources en eau (DRE) de la wilaya de Skikda, a pris des mesures visant à réglementer la distribution et la vente de l'eau potable par camions citernes, permettant aux commerçants activant dans ce domaine d'obtenir une autorisation auprès des autorités concernées, a indiqué jeudi, un communiqué des services de cette direction.

La DRE de Skikda a appelé, selon le même document, les propriétaires des citernes de distribution de l'eau de forages et des sources d'eau, pour se rapprocher de ses services afin qu'ils puissent pratiquer cette activité, conformément aux lois en vigueur.

Les personnes désireuses exercer cette activité bénéficieront, a souligné la même source, de conseils d’orientation autour des méthodes d’octroi des autorisations, par l’organisation des rencontres à travers le siège de la direction, les subdivisions de différentes daïras, des bureaux d'hygiène et de santé publique des assemblées populaires communales (APC).

Selon le même communiqué, il a été procédé au prolongement de la date de dépôt des demandes jusqu'au 4 janvier prochain, comme dernier délai

.Chaque propriétaire de camion, ne possédant pas une autorisation après cette date, ne pourra pas exercer cette activité et pourra également faire l'objet de sanctions, entre autres à la mise en fourrière des moyens de transport, et des poursuites judiciaires, ajoute le communiqué, qui précise également que les services de la direction des ressources en eau "œuvrent pour l’organisation de cette activité dans le but de sauvegarder la santé publique".

D’autre part, une vaste opération portant prélèvement des échantillons d'eau à travers l’ensemble des points de collecte de cette ressource vitale , sera lancée par les services locaux de ce secteur afin que tous les forages et les sources d’eau soient soumis à des analyses bactériologiques et physicochimiques, a-t-on signalé de même source.