Un réseau criminel composé de quatre personnes s’adonnant à des fouilles archéologiques sans autorisation a été démantelé par les éléments du groupement de la wilaya de Sétif de la Gendarmerie nationale, qui ont récupéré diverses pièces archéologiques, a-t-on appris jeudi auprès de ce groupement.

La même source a précisé à l’APS que l’opération qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le pillage des biens culturels et contre les fouilles archéologiques sans autorisation, a permis la récupération de 70 pièces de monnaie archéologiques, une statue et des bijoux en métal ainsi que 13 pierres précieuses de diverses couleurs et un appareil de détection de métaux et matériel de fouille.

L’opération a été lancée suite à la constatation par les éléments de la brigade de Gendarmerie de la commune de Salah-Bey (Sud de Sétif) de traces récentes de fouilles au village Maafar au cours d’une patrouille sur le territoire de la compétence, a ajouté la même source qui a précisé que l’intensification des renseignements et des patrouilles a conduit ensuite à l’arrestation des éléments de ce réseau.

Le dossier de l’affaire sera présenté devant les instances judiciaires compétentes, a souligné la même source.