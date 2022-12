Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi à Alger, le Coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis, M. Brett McGurk, indique un communiqué de la Présidence de la République.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, du Conseiller auprès du Président de la République chargé des Affaires en lien avec la défense et la sécurité, M. Boumediene Benattou, et du directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, le général-major M'henna Djebbar, du côté algérien.

Ont assisté à la rencontre, du côté américain, la sous-secrétaire d'Etat américaine aux Affaires étrangères, Mme Yael Lambert, et l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Mme Elizabeth Moore Aubin.