Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu, mercredi, un entretien téléphonique avec le président de la République du Congo, M. Denis Sassou-Nguesso auquel il a fait part du soutien de l'Algérie au représentant de l'Union africaine pour parvenir à la réconciliation nationale en Libye, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu ce jour un entretien téléphonique avec le président de la République du Congo, M. Denis Sassou-Nguesso sur l'état des relations bilatérales et les perspectives de coopération, affirmant, par la même occasion, le soutien de l'Algérie au représentant de l'Union africaine pour parvenir à la réconciliation nationale en Libye, et lui a fait part de ses vœux de réussite pour la réalisation de cette noble démarche et la réunion du climat propice à la tenue des élections", lit-on dans le communiqué.