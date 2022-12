Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a reçu mardi en audience, le Coordinateur américain du Conseil de sécurité nationale, pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Brett H.McGurk, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Monsieur le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l’Armée nationale populaire, a reçu en audience, ce mardi 6 décembre 2022, au siège de l'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire, le Coordinateur américain du Conseil de sécurité nationale, pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, M. Brett H. McGurk, et l'assistante principale du Sous-secrétaire d'Etat américain aux Affaires étrangères, Mme Yael Lempert", précise le communiqué.

"Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part des Officiers Généraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, ainsi que les membres de la délégation militaire américaine, les deux parties ont tenu des discussions sur l'état de la coopération bilatérale entre les deux pays, ont examiné les moyens de sa consolidation et ont également évoqué le contexte sécuritaire aux plans international et régional", a ajouté la même source.

Aussi, "la rencontre a constitué une opportunité pour échanger les analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun", selon le communiqué.