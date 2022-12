Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a tracé un projet de programme de formation en faveur de 50.000 ingénieurs et titulaires d'un diplôme de licence ou de master en informatique en juin 2025, en vue de renforcer la formation d'une ressource humaine "qualifiée" dans l'économie de la connaissance, les technologies de l'information et de la communication et l'informatique, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

"Dans le cadre du renforcement de la formation d'une ressource humaine qualifiée dans l'économie de la connaissance, les technologies de l'information et de la communication, l'informatique et l'intelligence artificielle, et en vue de préparer des compétences hautement qualifiées dans ce domaine pour se conformer aux exigences de l'ère numérique, le ministère a tracé un projet de programme de formation en faveur de 50.000 ingénieurs et titulaires d'un diplôme de licence ou de master en informatique en juin 2025", lit-on dans le communiqué.

"En application des orientations du ministre Kamel Baddari, une note a été adressée aux présidents des conférences régionales des universités pour contacter les directeurs des établissements d'enseignement supérieur au sujet de l'élaboration d'un programme de formation pour atteindre cet objectif à l'horizon 2025", a-t-on ajouté.

La correspondance a renfermé "une série de données et d'informations relatives aux besoins des établissements d'enseignement supérieur en matière d'encadrement pédagogique dans la spécialité informatique et dans les matières en relation avec cette filière et l'effectif des étudiants" inscrits dans cette spécialité au titre de l'année universitaire 2022/2023 selon le niveau de la formation et l'année d'inscription.

La note prévoit également "un recensement des demandes de recrutement des titulaires de doctorat en informatique", et le nombre de titulaires de doctorat en informatique sans emploi au niveau de tous les établissements universitaires", conclut la même source.