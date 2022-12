Les groupes parlementaires du Conseil de la nation ont salué, mardi, les efforts continus de l'Etat, à travers le texte de loi de finances 2023, pour le maintien des subventions en consécration de son caractère social.

Lors d'une plénière dédiée pour l'examen du texte de loi de finances 2023 présidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil, en présence du ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali et des membres du Gouvernement, les présidents des groupes parlementaires du Conseil ont fait part de leur soutien aux dispositions prévues dans ce texte, à travers lesquelles, l'Etat maintien sa politique de subvention sociale au profit des citoyens tout en améliorant la grille indiciaire des salaires et les systèmes indemnitaires des fonctionnaires.

Ils ont également salué le fait que le texte de loi de finances 2023 ne prévoyait pas de nouvelles taxes ou impôts qui pèsent sur le citoyen.

Dans ce sillage, le président du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN), Ahmed Salah Ltifi a souligné que le nouveau texte de loi de finances a consacré le caractère social de l'Etat traduit par les hausses notables au titre du budget 2023 dédiées à la subvention sociale.

Il a également relevé l'importance des augmentations au titre du budget 2023 dédiées à l'amélioration de la grille indiciaire des salaires et des systèmes indemnitaires aux fonctionnaires, la création d'une allocation chômage, augmentation des pensions de retraite ainsi que les quotas d'affectation dédiés au fonds de garantie des collectivités locales.

Le président du groupe parlementaire des indépendants, Tahar Lazreg a mis en exergue, quant à lui, l'orientation de l'Etat affichée à travers le texte de loi de finances 2023 prévoyant davantage de subvention sociale préservant ainsi le pouvoir d'achat du citoyen.

Les augmentations prévues dans le budget de 2023, selon l'intervenant, ont été essentiellement mises en place au profit du citoyen, visant notamment l'intégration des jeunes contractuels.

De son côté, le chef du groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique (RND), Afif Senoussa a affirmé que le gouvernement faisait de l'aide sociale, une priorité en dépit des conditions internationales complexes.

Dans le même contexte, il a plaidé pour l'instauration de plus de procédures en vue de lutter contre la spéculation et la hausse des prix, en plus de mettre en priorité les projets relatifs aux infrastructures.

Il a également appelé à prendre davantage de procédures à même d'encourager l'investissement et moderniser l'agriculture et les industries manufacturières.

Le président du groupe du tiers présidentiel, Saad Arous s'est, pour sa part, félicité des dispositions figurant dans le PLF 2023, allant dans leur ensemble au profit du citoyen notamment afin d'améliorer son pouvoir d'achat.

Il a, en outre, souligné que l'Etat mobilisait des ressources financières considérables, les plus importantes dans l'histoire du pays, à travers ce projet de loi, et ce, dans le but de réussir le décollage économique tout en garantissant l'absence de toute augmentation sur les produits de consommation essentiels et énergétiques.

Le nouveau PLF a mis en exergue l'idée que "le caractère social de l'Etat est une ligne rouge à la lumière d'une Algérie nouvelle", a-t-il ajouté.