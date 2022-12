Une commission relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a entamé des visites sur le terrain aux établissements sous tutelle en vue de les accompagner dans la création d'établissements à caractère économique, et ce dans le cadre du renforcement de l'ouverture de l'université à son environnement socioéconomique, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Dans le cadre du renforcement de l'ouverture de l'université à son environnement socioéconomique, l'activation de ses relations avec les autres secteurs, la valorisation des résultats de recherche et l'exploitation optimale des ressources financières et matériels des établissement universitaires et de recherche afin de faire de l'université une locomotive de développement durable, une commission ministérielle a entamé des visites sur le terrain aux établissements sous tutelle en vue de les accompagner à créer des établissements à caractère économique à travers des campagnes de sensibilisation dans l'enceinte universitaire et la tenue de rencontres directes avec les concernés", a précisé le communiqué.

Cette démarche tend à "expliquer et faciliter les procédures relatives à la création de ces établissements, mais aussi à aplanir les obstacles et les difficultés rencontrées en vue de réaliser des revenus et des ressources financières supplémentaires et à créer la richesse", selon la même source.

Dans ce cadre, les établissements universitaires et de recherche comptent "tenir, décembre courant, des réunions du Conseil d'administration, consacrées à la délibération sur les demandes et les projets de création d'établissements à leur niveau".

Au terme de ces délibérations, la commission ministérielle technique tiendra ses réunions sur ce sujet en vue d'accélérer la délivrance d'agrément, et par la suite les établissements à caractère économique lancent leurs activités conformément au Code du commerce en vigueur", a conclu le communiqué.