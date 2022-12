Le Bureau Fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) s'est réuni mardi en session extraordinaire pour examiner plusieurs points relatifs à l'organisation du Championnat d’Afrique des Nations (reporté à 2023, NDLR), prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février), a indiqué un communiqué de la Fédération algérienne (FAF).

Avant l'entame des travaux, le président de la FAF, Djahid Zefizef, et les membres du Bureau fédéral, très affectés par le décès de feu Mahfoud Kerbadj, ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP) et ex-président du CR Belouizdad, ont observé un moment de recueillement et présenté leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt.

Les membres du Bureau Fédéral ont, par la suite, passé en revue plusieurs dossiers assez urgents liés à des passations de marchés et de prestations de services liées à l'organisation du CHAN 2022, et ce conformément aux dispositions réglementaires et procédures en vigueur. A l'issue des travaux, le Bureau Fédéral a pris les résolutions nécessaires, toujours en harmonie avec lesdits dispositions réglem entaires en vigueur, conclut la FAF.