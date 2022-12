Dans l'objectif de préserver la mémoire de ce psychiatre, intellectuel et écrivain métis, né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France en Martinique, l’association "Amis du musée Frantz Fanon", créée depuis six ans, a décidé d’ouvrir un musée au nom de ce militant anticolonialiste, qui a choisi l’Algérie comme patrie et a défendu la cause de son peuple qui militait pour son indépendance, jusqu'à sa mort le 6 décembre 1961 aux Etats-Unis d'Amérique (USA), a souligné à l’APS, un membre de cette association, à l'occasion du 61e anniversaire de la mort de Frantz Fanon.

Le Dr. Miloud Yebrir, médecin résidant en psychiatrie, précise que le musée, prévu à l’ouverture début 2023, sera abrité par le logement de fonction qu'occupait Frantz Fanon lorsqu’il exerçait à l’hôpital de Blida (Ex-Joinville) qui porte aujourd’hui son nom.