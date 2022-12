La Direction de la santé de la wilaya de Mascara a lancé, lundi, un programme de sensibilisation et de prévention contre le VIH/SIDA, selon la même instance.

Cette opération, lancée en coordination avec des organismes publics et associations locales, porte sur l'organisation de rencontres de proximité de sensibilisation et de prévention de cette maladie, qui cibleront les étudiants universitaires, les stagiaires des institutions de formation et les acteurs des structures de la jeunesse et des sports, ainsi que des jeunes des quartiers, a indiqué la même source.

Ce programme de trois mois comprend également des activités de sensibilisation et des expositions dans les établissements de santé et les lieux publics, mettant en évidence, à travers des brochures et des affiches, la gravité du VIH.

A cette occasion, des rencontres de sensibilisation ont été programmées pour aborder de nombreux sujets connexes, dont "la définition du VIH", "comment prévenir la maladie" et "les principales causes de contamination", selon la source.

Les imams des mosquées seront également associés à ce programme en les invitant à exhorter l’ensemble des citoyens à contribuer à la sensibilisation permanente des jeunes à cette maladie dangereuse.

Ce programme sera clôturé par le lancement d'une caravane pour la prévention du VIH, qui parcourra les 16 daïras de la wilaya de Mascara, a-t-on ajouté.