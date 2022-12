Le ministère de la Santé a organisé mardi à Alger une journée d'étude sur la planification familiale sous le thème "La planification familiale en Algérie ... vers une vision unifiée", durant laquelle les intervenants ont insisté sur la sensibilisation des femmes en âge de procréer, à l'importance d'espacer et de planifier les naissances.

Dans ce cadre, le directeur de la population au ministère, Ouali Omar a indiqué que cet évènement ambitionne de parvenir à "une vision unifiée sur la planification familiale, de sorte à sensibiliser la femme en âge de procréer aux moyens de contraception, tout en identifiant les lacunes en matière de disponibilité de ces moyens". "Une véritable planification familiale permettra certainement d'améliorer d'abord la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, et par ricochet celles des ménages", a-t-il expliqué. M. Ouali a insisté, dans le même contexte, sur "l'importance de sensibiliser les femmes pour améliorer leurs connaissances sur les bienfaits de l'espacement et la planification des naissances".

De son côté, la responsable chargée du programme du Fonds des Nations unies pour la population en Algérie (UNFPA), Hamidouche Badiaa a affirmé que "la généralisation de l'idée de la planification familiale était tributaire de la sensibilisation des couples", soulignant la grande expérience de l'Algérie en la matière, à travers notamment les programmes mis en place pour parvenir à cette fin.

L'organisation de pareilles manifestations permettra d'actualiser et de suivre la stratégie nationale de planification familiale mise en place par le ministère de la Santé pour les années 2017-2020 et de relancer cette stratégie pour l'horizon 2030.

Elle a plaidé, par la même, pour l'association de la société civile et des médias dans les opérations de sensibilisation, rappelant le programme de formation élaboré par le ministère de la Santé au profit des mourchidate religieuses en coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Cette rencontre qui se poursuivra mercredi a connu la participation de nombreux spécialistes, et des membres de la Commission nationale de la population et ceux de la Commission nationale de la santé reproductive.

Plusieurs ateliers sont prévus dans le cadre de cette manifestation avec objectif de sortir avec des recommandations pour actualiser la stratégie nationale de planification familiale.