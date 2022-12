Quinze accords de partenariat ont été conclus entre des opérateurs économiques locaux du secteur de l’agroalimentaire, a-t-on indiqué mardi à Constantine lors de la clôture de la 1ère édition du Salon national de l’industrie et de l’innovation alimentaire (SIIA-Algérie).

Cette manifestation économique tenue pendant quatre jours à la maison de la culture Malek-Haddad a donné lieu à la conclusion de 15 accords de partenariat entre opérateurs locaux dans diverses activités liées à l’industrie et l’innovation alimentaire, a indiqué Mahdi El Achi, directeur de Choosen excellence group, initiateur du salon.

La majorité des accords portent sur les marchés d’approvisionnement des entreprises en matières premières locales entrant dans la fabrication de pâtes, de produits laitiers et l’emballage, ainsi que sur l’ouverture à Constantine d’antennes d’entreprises, a indiqué à l’APS la même source.

Le salon a reçu un nombre remarquable de visiteurs estimé à 4.000, a souligné M. EL Achi qui a mis l’accent sur l’importance du salon dans la mise en valeur et la promo tion des produits alimentaires de fabrication locale dont la qualité, a-t-il relevé, "a atteint un niveau compétitif rivalisant avec ceux de l’importation".

Trente (30) exposants ont présenté au SIIA-Algérie leurs produits dans les activités de conservation des fruits et légumes, de traitement des aliments, de conditionnement et d’emballage.

Les participants ont montré de grandes capacités susceptibles de satisfaire les besoins du marché national et à s’orienter vers l’exportation et la diversification en dehors des hydrocarbures, a-t-on noté.

Les entreprises participantes ont notamment axé sur ''la nécessité de consolider les exportations en tirant avantages des mécanismes et facilités accordés par les pouvoirs publics notamment et des dispositions du nouveau code de l’investissement visant à développer les activités à forte valeur ajoutée, favoriser un développement territorial durable et équilibré, valoriser les ressources naturelles et consolider la transition technologique, l’innovation et l’économie de la connaissance''.