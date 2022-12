Les participants à une journée d'étude sur le thème "La capitale de l'Emir Abdelkader et son rôle dans la résistance nationale", organisée, mardi à Tiaret, ont mis en exergue les facteurs qui ont motivé le fondateur de l'Etat algérien moderne à choisir la région de Tagdempt comme capitale.

Dans son intervention, Boughoufala Ouadhen, professeur d'histoire à l'Université "Ibn Khaldoun" de Tiaret a indiqué que le choix de Tagdempt par l’Emir Abdelkader avait été fait compte tenu des caractéristiques géographiques de la région, qui représente un point de jonction entre les différentes régions dans l'est et l'ouest du pays, en plus d'être une porte d'entrée vers le Sahara.

Le même intervenant a précisé que son héritage intellectuel fait également partie des caractéristiques de la région.

"Tagdempt a été tout au long de l'histoire un environnement d'incubation, d'inspiration et de production pour la pensée et la science, en plus d'avoir été la capitale de l'Etat Rostomid.

C’est pour cette raison qu’elle a été choisie comme capitale par l’Emir Abdelkader et pour la réalisation de l'une de ses quatr e ateliers de fabrication de munitions", a-t-il dit.

En vue de mettre en évidence le rôle de la région de Tiaret dans la résistance de l'Emir Abdelkader au colonialisme français, d'autant qu'il avait choisi le sud de la région, c'est-à-dire "Ain Taguine" (actuellement commune de Zmalet Emir Abdelkader) comme capitale itinérante de son Etat, le professeur Saâd Taâa, de la même université, a proposé d'organiser un colloque international dans la wilaya sur le sujet, l’année prochaine, à l'occasion de l'anniversaire de l'allégeance à l’Emir Abdelkader.

Il est à noter que cette journée d'étude a été organisée par l'université "Ibn Khaldoun" de Tiaret, en coordination avec la Direction de wilaya de la Culture et des Arts, sachant que les travaux ont traité de plusieurs axes, tels que la participation des tribus de Tiaret à la résistance menée par l'Emir Abdelkader, ainsi que les sources étrangères sur la résistance du fondateur de l'Etat algérien moderne contre le colonisateur français dans la région de Tiaret.

Cette rencontre a réuni des personnes intéressées par l'histoire et des intellectuels, ainsi que les autorités locales, en plus d’un hommage rendu à l'historien Ahmed Bouziane pour ses efforts visant à mettre en relief les exploits de l'Emir Abdelkader.