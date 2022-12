Sept (7) pingouins torda ont été retrouvés morts cette semaine sur les plages d’Oued Zhour (commune El Milia), Androu et Bordj Blida (El Aouana) dans la wilaya de Jijel, a indiqué mardi Chebah Abdelhakim, cadre à la conservation de wilaya des forêts.

La même source a précisé qu’à la suite de la signalisation de la mort d’un oiseau marin par l’association de pêche Oued Zhour-Béni Ferguene, les services de la conservation des forêts se sont déplacés sur site constatant que l’oiseau signalé appartenait à l’espèce rare en méditerranée Alca torda (pingouin torda) protégé par la loi.

Après l’intensification du travail du réseau de wilaya de surveillance relevant de la conservation des forêts, il a été observé la mort de cinq autres pingouins torda dans la région d’Oued Zhor et d’un seul cas de mort de cet oiseau à Androu à El Aouana, a précisé la même source en indiquant que l’état de décomposition avancée de ces oiseaux ne permettait pas de procéder aux analyses pour connaitre la cause de leur mort.

Un autre cas d’oiseau mort de la même espèce a été découvert mardi sur la plage de Bordj Blida dans la commune d’El Aouana et a été remis à l’inspection vétérinaire pour effectuer les analyses nécessaires. Pour Nadjib Benayad, président de l’association environnement sans frontière, joint par l’APS, cette espèce d’oiseaux migrateurs nidifie très rarement en Algérie et ces décès seraient probablement dus à une probable séparation de ces individus de leurs groupes pendant l’émigration sous l’effet des orages et des vents.

La conservation des forêts a publié sur sa page officielle un avis aux citoyens les appelant qu’en cas d’observation d’un oiseau mort ou présentant des signes anormaux, à éviter de le toucher et à informer immédiatement les services concernés (conservation des forêts et inspection vétérinaire).