Les participants aux travaux de la journée d’étude sur le thème "Prévention précoce

du handicap, gratuité des transports et accessibilité" ont insisté mardi à Sétif

sur la généralisation de l’accessibilité aux lieux pour permettre aux personnes

aux besoins spécifiques de participer aux activités sociales.

Tahar Mezroua, professeur de sociologie à la faculté des Sciences économiques, du commerce et de gestion, de l’université Ferhat Abbas Sétif-1, a souligné que "faciliter aux personnes aux besoins spécifiques l’accessibilité aux espaces publics, aux établissements de l’enseignement, aux services, aux trottoirs et aux rues, est un facteur qui garantit leur insertion dans la société".

L’universitaire a considéré, dans ce contexte, que "la réalisation de ce but constitue en fait, une réponse juste à l’attente des personnes aux besoins spécifiques de devenir des acteurs actifs sur la scène sociale, et non plus une charge pour la société".

Le vice-président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Sétif, chargé de la culture et des sports, Nourredine Mayouf, a indiqué, pou r sa part, que "la réalisation du projet modèle attribué à la ville de Sétif, consistant en l’aménagement de l’artère s’étalant entre la maison de l’enseignant et la zone El Hidhab à l’Est de Sétif, sur une distance de 4 km, constituera le signal pour l’émergence d’une nouvelle mentalité qui donnera à la personne aux besoins spécifiques, l’opportunité et le droit de vivre comme les autres personnes, il aura ainsi le même rôle et la même influence sur la société". La pédiatre Ratiba Bahloul est intervenue, à son tour, pour souligner que "la prévention précoce du handicap intervient dans la plupart des cas lors des naissances, il s’agit souvent d’un traumatisme qui affecte les nerfs du nouveau né pendant l’accouchement".

La spécialiste a insisté, par conséquent, sur "les gestes préventifs précoces nécessaires, tout spécialement pendant la naissance", précisant que "cela appelle à la sensibilisation et la conscientisation de tous les intervenants, en particulier les sages-femmes qui doivent bénéficier de formation et de journées d’étude périodiques dans ce domaine".

Au cours de cette rencontre, les participants ont abordé plusieurs autres questions, notamment la gratuité des transports au profit des personnes aux besoins spécifiques, ainsi que les droits de l’enfant handicapé en matière juridi que et dans le domaine de la prévention routière.

La wilaya de Sétif compte une population de 51.000 personnes aux besoins spécifiques, dont 651 bénéficient de la gratuité des transports routier, ferroviaire et aérien, a indiqué le chef de service protection et promotion des personnes handicapées à la Direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS), Fouzya Djendarmia.