L'Algérie abritera, du 7 au 9 décembre, les travaux de la 9ème Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, sous le thème "Soutien aux nouveaux membres africains au Conseil de sécurité des Nations Unies dans le traitement des questions de la paix et de sécurité dans le continent africain".

Cette conférence qui se tiendra à Oran, verra une participation de haut niveau, notamment au niveau ministériel, des Etats membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), ainsi que des membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU, outre des experts et des représentants de haut niveau des instances africaines et des Nations Unies.

Cet importante rencontre vise à renforcer la coopération et la coordination entre le Conseil de paix et de sécurité africain et les membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU dans l'accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne la défense des positions et des intérêts communs de l'Afrique lors de la prise de décision au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les questions de paix et de sécurité relatives au continent.

L'organisation de cette édition dans la ville d'Oran se veut un prolongement des éditions précédentes initiées par l'Algérie dans le cadre de son engagement ferme et constant en faveur du soutien de l'action de l'organisation dans le domaine de la paix et de la sécurité et ses efforts inlassables pour promouvoir l'action africaine commune.

Ces objectifs constituent les principaux axes que l'Algérie tend à défendre avec force, au nom des pays africains, à travers sa candidature à l'adhésion au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025, en coordination avec ses frères africains et à la lumière de son plein engagement envers les objectifs et les principes de la Charte constitutive de l'Union africaine et de la Charte des Nations.