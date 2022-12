Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Ibrahim Boughali et le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga ont adressé des messages de condoléances à la famille du moudjahid et ancien ministre, Saïd Chibane, décédé dimanche à l'âge de 97 ans, exprimant leurs profonds sentiments de tristesse à la perte de l'un des "militants fidèles à l'Algérie".

"Le défunt était un moudjahid et militant qui a porté l'Algérie dans son cœur et s'est sacrifié pour la liberté et la dignité du peuple, par son militantisme et son patriotisme", lit-on dans le message de condoléance de M. Goudjil.

De son côté, M. Boughali a exprimé ses sincères condoléances suite au décès du moudjahid Saïd Chibane, "un des symboles et des sages de l'Algérie, ayant voué sa vie au service de la religion et de la patrie", priant Allah Tout-Puissant de l'accueillir en Son vaste Paradis et de prêter aux siens patience et réconfort.

M. Rebiga a, pour sa part, exprimé ses sincères condoléances en cette douloureuse épreuve, priant Allah Tout-Puissant d'accueillir le défunt en Son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort.