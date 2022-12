Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a fixé lundi à Jijel "la fin de l’année en cours" comme délai maximal pour la résolution du litige opposant l’administration du port de Djendjen (Jijel) au partenaire sud-coréen Hyundai chargé de la réalisation du projet terminal à containers afin d’en permettre le parachèvement des travaux.

Après avoir suivi un exposé sur le projet de terminal à containers et de terminal pour métaux au cours d’une visite de travail dans cette wilaya en compagnie du ministre des Travaux Publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de Base, Lakhdar Rekhroukh, M. Beldjoud a affirmé que le litige qui a duré cinq années entre ces deux parties "doit être résolu avant la fin de l’année en cours faute de quoi des mesures fermes seront prises contre le responsable de ce retard".

Le ministre a ajouté que le terminal à containers constitue le poumon du port et le poumon de l’économie nationale et le gouvernement accorde un intérêt particulier à ce projet au regard de ses répercussions positives et sa rentabilité réelle dans l’avenir.

Le maitre d’ouvrage qu’est le port de Djendjen et le partenaire sud-coréen Hyundai "se sont engagés à trouver des solutions à la situation actuelle dans quelques jours" faute de quoi, a-t-il ajouté, le contrat sera résilié et la société de réalisation sera remplacée par d’autres sociétés locales surtout qu’il ne reste plus beaucoup pour parachever le projet.

Le ministre des Transports a rappelé que le terminal à containers de 17 mètres de profondeurs permettra d’accueillir de gros navires et leur prise en charge dans de courts délais de sorte à économiser des devises sachant, a-t-il noté, que le retard dans le traitement des navires au niveau des ports algériens "entraine le paiement d’amendes de retard".