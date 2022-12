Le sénateur, Mohamed Chouchane qui participe aux travaux du 2e Séminaire régional pour les parlements africains sur la réalisation des objectifs du développement durable (ODD) qui ont débuté lundi à Djibouti, a mis en avant les réalisations de l'Algérie en matière des ODD dans le cadre du renforcement de l'édification institutionnelle et l'élargissement de l'exercice de la démocratie.

"L'Algérie a atteint la plupart des ODD avant les délais impartis notamment ceux liés à l'éradication de la pauvreté, l'accès à l'éducation pour tous, la réduction du taux de mortalité des enfants et la promotion d'un environnement durable", a rappelé M. Chouchane, selon le communiqué.

Le membre du Conseil de la nation a évoqué également "le renforcement de l'édification institutionnelle de l'Etat de droit et l'élargissement de l'exercice de la démocratie participative dans l'Algérie nouvelle après la mise en conformité de notre système législatif avec les dispositions de la Constitution de novembre 2020 initiée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Rappelant le premier rapport soumis par l'Algérie auprès du conseil économique et social de l'ONU sur les réalisations en termes d'ODD 2030, le représentant de l'Algérie a réitéré, à l'occasion, "l'attachement de l'Algérie au partenariat international dans le respect du principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays et le respect de la souveraineté des peuples et leur droit à l'autodétermination, outre l'adoption du dialogue et la solution politique pour le règlement des conflits internationaux, en sus de la réconciliation pour les crises internes".

L'Algérie est représentée dans ce séminaire par une délégation conjointe regroupant des membres des deux chambres du Parlement.