Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a appelé à la nécessité d’accélérer" la numérisation du secteur pour opérer "le changement positif escompté" à travers la multiplication des campagnes d'information et de sensibilisation, indique mardi un communiqué du ministère.

Lors d'une rencontre d'orientation avec les directeurs de santé des wilayas et des établissements sanitaires en présence de cadres de l'administration centrale, tenue par visioconférence, le ministre a rappelé "la nécessité d'accélérer l'opération de numérisation du secteur" en vue d'opérer le changement escompté sur le terrain en multipliant les campagnes d'information et de sensibilisation, tout en veillant à l'exploitation des moyens mobilisés par l'Etat.

Il a également insisté sur la "création d'un espace de dialogue, de concertation et de coordination, et veiller à activer les canaux de communication avec l'ensemble des intervenants du secteur, notamment les membres des conseils scientifiques et médicaux en vue d'enrichir les plans d'action et d'adopter les propositions formulées".

M. Saihi a souligné, par la même occasion, que les services aux patients et l'amélioration des conditions de travail des personnels du secteur constituaient un objectif principal au titre de la nouvelle vision de relance du secteur de la Santé.

Le ministre a mis en avant, à cet égard, la "disposition" du secteur à "accompagner les établissements publics de santé dans la mise en œuvre de toute démarche dans ce cadre".

Il a appelé, par ailleurs, à la "tenue d'une rencontre nationale pour examiner les résultats réalisés et relancer la télémédecine pour soutenir les pôles médicaux".

M. Saihi avait suivi des exposés présentés par des responsables du secteur sur "l'hygiène hospitalière dans l'ensemble des structures sanitaires, outre l'organisation de campagnes de sensibilisation en milieu sanitaire, et l'organisation de sessions de formation sur cette thématique".

Il a suivi en outre un exposé sur le "plan de numérisation du secteur, notamment le tri automatique des cas urgents suite à la consultation assurée par le médecin d'accueil au niveau des urgences", et l'organisation d'une journée nationale sur la maintenance des équipements médicaux prévue le 13 décembre courant d'après la directrice générale de la pharmacie et des équipements sanitaire, Wahiba Hadjoudj.