Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a reçu, lundi à Alger, le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula avec lequel il a évoqué les perspectives de coopération pour la promotion du secteur, a indiqué un communiqué du ministère.

"Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur les perspectives de coopération ainsi que les voies et moyens de promouvoir le secteur du Tourisme et de l'Artisanat", a précisé le communiqué, ajoutant que "M. Hamadi a passé en revue les opportunités et les mesures incitatives offertes dans le domaine de l'investissement touristique, thermal notamment".

Le ministre a insisté, dans ce sillage, à associer les chefs d'entreprise et les investisseurs locaux et étrangers afin de relever les nouveaux défis que s'était fixé l'Etat, à savoir la promotion du secteur du tourisme, érigeant ce dernier en un des vecteurs de l'économie nationale, selon la même source.

Il a été convenu, lors de cette audience, de l'installation d'une commission mixte regroupant des cadres du ministère et du CREA chargé de l'élaboration d'une feuille de route claire susceptible de sensibiliser les investisseurs à l'importance d'accéder au secteur du tourisme compte tenu des atouts dont recèle notre pays et d'intensifier les efforts à l'effet d'attirer les investisseurs nationaux et étrangers, lit-on dans le document.