Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a reçu lundi à Alger, la présidente de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples, Imani Daoud Aboud, avec laquelle il a abordé la situation des droits de l'Homme en Afrique et les moyens de les promouvoir, indique un communiqué du ministère.

"Le ministre a reçu Mme Imani Daoud Aboud et la délégation qui l'accompagne à l'occasion de sa participation aux travaux du colloque international, organisé par la Cour constitutionnelle" sur "le droit d'accès du citoyen à la justice constitutionnelle à la lumière des systèmes comparés", a précisé le communiqué.

Les deux parties ont abordé lors de cette rencontre "la situation des droits de l'homme en Afrique et les missions de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples pour leur promotion et leur protection", ajoute la même source.