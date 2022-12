Trois (3) personnes ont perdu la vie dans un accident de la route survenu sur le territoire de la daïra de Silet (wilaya de Tamanrasset), a-t-on appris mardi auprès des services de la Protection civile.

L’accident s’est produit, lundi soir, au niveau de la route nationale RN-55 reliant les daïras de Silet et Tin-Zaouatine (In-Guezzam), suite à une collision entre un véhicule 4X4 et un camion, causant la mort sur place de trois personnes âgées entre 28 et 50 ans, a-t-on précisé.