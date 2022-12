Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi,

a affirmé lundi à Alger l'importance d'intégrer les personnes aux besoins spécifiques dans la vie économique, favoriser leur insertion professionnelle et leur garantir

le droit à la formation pour leur permettre d'atteindre l'autonomie sociale.

Dans son allocution au Centre de formation professionnelle et d'apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques (CFPA) de Kouba, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, M. Merabi a souligné que les institutions publiques et privées sont appelées "à accorder tout l'intérêt à cette frange sociale et consentir les efforts nécessaires pour leur insertion dans la vie économique et dans le monde du travail pour réaliser le développement durable".

A cette occasion, M. Merabi a affirmé que la loi relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées renferme "plusieurs dispositions relatives essentiellement au droit à la formation en tant que moyen idoine d'insertion économique des personnes concernées", arguant que son secteur "œuvre à adopter la politique d'insertion socioprofessionnelle de cette catégorie pour permettre à la personne aux besoins spécifiques d'atteindre l'autonomie sociale et économique, en lui garantissant le droit à la formation".

Il a rappelé que son secteur avait consacré "un programme de formation adapté à cette catégorie de la société et des dispositions particulières visant à accorder la priorité en matière d'accès aux formations professionnelles disponibles pour peu que la spécialité soit adaptée au handicap en accordant des dérogations pour faire baisser le niveau scolaire d'une année pour rejoindre les spécialité des niveaux 1, 2 et 3, ainsi que la priorité à cette catégorie en matière d'accès à l'hébergement".

Le secteur a accordé à cette catégorie le "droit à accéder à l'apprentissage avec des dispositions incitatives au profit du personnel et enseignants formateurs chargés de l'apprentissage, l'exemption de la condition d'âge maximal pour accéder à la formation par apprentissage ainsi qu'au profit de cette catégorie ainsi que l'augmentation des capacités d'accueil, la promotion et la commercialisation de ses produits".

Outre les cinq centres implantés à Alger, Laghouat, Skikda, Boumerdes et Relizane, ces capacités seront renforcées par la création de deux autres centres à To uggourt et Beni Abbès pour prendre en charge cette catégorie au niveau des wilayas du Sud, a fait savoir le ministre.

Par la même, le ministre a souligné que l'objectif de la célébration de cette journée "est d'alléger les souffrances de ces personnes aux besoins spécifiques et de contribuer au renforcement de la confiance en soi tout en œuvrant à aplanir les obstacles et relever les défis", ainsi que "la proposition de programmes de sensibilisation et de qualification pour les intégrer à la société".